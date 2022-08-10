«شغله براحتك ومتخافش من الفاتورة».. أشياء تساعد على توفير الكهرباء عند استخدام التكييف

منذ بداية شهر أغسطس الجاري، شهدت كل الأنحاء، ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بشكل كبير، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى تشغيل التكييف، لترطيب درجة حرارة المنزل أو الغرفة، لكن هناك فئة كبيرة تتخذ حذرها عند تشغيل التكييف، خوفا من ارتفاع فاتورة الكهرباء أو نفاذ كارت شحن عداد الكهرباء سريعا.

وتهتم بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة، بتقديم ما يحتاج إليه المواطنين، لذلك نوضح لهم من خلال هذا التقرير، بعض الأشياء التي تساعدهم على استخدام التكييف مع القدرة على ترشيد استهلاك الكهرباء تجنبا لارتفاع الفاتورة بشكل سريع، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

خطوات توفير الكهرباء عند استخدام التكييف

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك عدة أشياء يجب أن يتخذ مستخدمي التكييف، حذرهم منها عند استخدام التكييف في المنزل أو العمل، حتى يتم ترشيد استهلاك الكهرباء، وجاءت تلك الاشياء كالتالي:

1- يجب أن يتخذ مستخدم التكييف الحذر عند تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، لأن ذلك يسبب قلة عمره الافتراضي.

2- على مستخدم جهاز التكييف أن يتخذ حذره عند الشراء، إذ أنه يجب أن يقوم بشراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفره.

تشغيله على درجة حرارة مناسبة للغرفة

3- الحرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

4- يجب على المستخدم أن يحرص على استشارة الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف.

5- وعند تشغيل التكييف يجب مراعاة أن يتم تشغيله على درجة حرارة مناسبة للغرفة، وتجنب تشغيله على درجة عالية.

6- يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف حتى لا يزيد استهلاك الكهرباء.