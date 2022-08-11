ممنوع الحضور للأقل من 12 عاما.. شروط حفل تامر حسني في السعودية

يعود الفنان تامر حسني إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة جدة، وذلك يوم 26 أغسطس الجاري، على مسرح «جدة سوبر دوم»، ويشاركه الحفل دي. جي أصيل، ويبدأ في تمام التاسعة مساء ويمتد حتى الواحدة من صباح اليوم التالي، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أبرز أعماله الغنائية.

وتأتي تذاكر حفل تامر حسني بجدة، في 3 فئات تبدأ من 295 ريالا سعوديا إلى 520 ريالا سعوديا، تأتي الفئة «البرونزية» بـ295 ريالا سعوديا وهو ما يوازي 1500 جنيه مصري، أما الفئة «الفضية» بـ395 ريالا سعوديا وهو ما يوازي ألفين جنيه مصري، أما الفئة «الذهبية» بـ520 ريالا سعوديا، وهو ما يوازي 2647 ألف جنيه، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز.

تصل لـ2600 جنيه.. أسعار حفل تامر حسني في السعودية

ووضعت الشركة المنظمة للحفل عددا من الشروط من ضمنها عدم السماح بدخول من هم دون عمر 12 عاما، ويجب أن يكون هناك مرافق لمن هم دون عمر 16 عاما، بالإضافة إلى منع دخول الطعام والشراب من الخارج.

ويأتي حفل تامر حسني في السعودية بعد أيام قليلة من حفله الأخير في الأردن الذي حقق رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري بعد نفاذ التذاكر بالكامل، واستمر الحفل على مدار 3 ساعات متواصلة قدم خلالهم مجموعة من أشهر أعماله الغنائية بالإضافة إلى أغاني فيلم «بحبك» وألبومه الجديد «عشأنجي».

«بحبك» في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات بشباك التذاكر السعودي

يعيش الفنان المصري حالة من النجاح الفني، من بينها نجاح فيلمه الأخير «بحبك» في دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، حيث أصبح الفيلم في المركز الرابع للأفلام الأعلى إيراد في تاريخ السينمات السعودية، بعدما باع أكثر من 754 ألف تذكرة بإيرادات 48.8 مليون ريال سعودي، وفقا للحساب الرسمي لـ«السينما السعودية»، على «تويتر».