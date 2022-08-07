تامر حسني: تكريمي بمهرجان جرش وسام على صدري.. وعمري ما هنسى كرم شعب الأردن

أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته البالغة بتكريمه منذ يومين بمهرجان جرش للثقافة والفنون، على هامش إحيائه حفلا غنائيا في الأردن، موجها الشكر لإدارة المهرجان.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو خلال وجوده في الحفل، وعلق عليه: «شكرا للشعب الأردني الحبيب الغالي تكريمي على مسرح جرش وسام على صدري لأنه بوجه عام تكريم للفن المصري وعمري ما هنسى جمال وكرم استضافة شعب الأردن الحبيب في جرش وسينما تاج بشكركم على محبتكم الصادقة ربنا يحفظكم».

نجاح تامر حسني في فيلم بحبك

وفي سياق آخر، حقق تامر حسني نجاحا كبيرا من خلاله فيلمه الجديد «بحبك»، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، وعدد من الدول الأوروبية، وتدور أحداثه حول رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

أبطال فيلم بحبك

ويشارك في بطولة فيلم «بحبك»، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، فرح الزاهد، سمر محمد متولي، أحمد عزمي، فرح كمال، ويشهد الفيلم أول تجربة إخراجية للفنان تامر حسني.