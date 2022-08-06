تامر حسني يمازح الحارس الشخصي في مهرجان جرش: اتفضل يا باشا (فيديو)

كشف الفنان تامر حسني، عن أحد المواقف الكوميدية من الحفل الذي أقامه في دولة الأردن خلال الساعات الماضية، من خلال مقطع فيديو جمعه وأحد الحراس الشخصيين، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وتفاجأ تامر حسني، بضخامة حجم الحارس الشخصي الذي عينته إدارة مهرجان جرش بالأردن له، فمازحه من خلال قيامه بـ فتح باب السيارة له قائلًا له: اتفضل يا باشا، ده أنا اللي أأمنك، والله لتدخل.

تامر حسني في مشهد مع الحارس الشخصي بمهرجان جرش

وكتب تامر حسني تعليقًا على الفيديو الذي نشره على إنستجرام قائلًا: إدارة المهرجان مشكورين جابوا لي بطل حقيقي للتأمين، بس حسيت إن البطل ده لازم إحنا اللي نأمنه بصراحة.

حضور جماهيري غير مسبوق لـ حفل تامر حسني

وأحيا تامر حسني، حفلًا غنائيًا مساء أمس واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حضره عددًا كبيرًا من الجمهور، وذلك ضمن فاعليات مهرجان جرش بالأردن، ونشر مجموعة من الصور التي تكشف عن حجم الجمهور المتواجد بالحفل وتفاعله معه، عبر حسابه بـ إنستجرام: تشرفت بإحياء حفل مهرجان جرش الدولي بالأردن أمام الشعب الأردني الحبيب الكريم.

وتم تكريم تامر حسني، خلال الحفل، وهو ما علق عليه بقوله: تكريمي على مسرحكم العظيم شرف كبير جداً، كل الشكر للآلاف الذين حضروا، ومن لم يحضر إن شاء الله نعمل حفلة تانية، فعلاً كانت من أجمل حفلات حياتي، شكراً للشعب الأردني الحبيب.