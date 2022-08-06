تامر حسني يحقق رقما قياسيا في الحضور الجماهيري بمهرجان جرش

أكدت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، أن الفنان تامر حسني حقق رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري ونفاذ تذاكر الدخول، وخلال الحفل الذي أحياه تفاعل معه الجمهور بحرارة غير مسبوقة، حيث قدم تامر خلال ثلاث ساعات مجموعة من أغانيه المميزة.

وأشاد الجميع بأداء الفنان تامر حسني المتميز في أغانيه الرومانسية والعرض الاستعراضي المبهر الذي قدمه، وتواضعه وحبه للجماهير، من المواقف التي حدثت على المسرح، عندما صعد شاب موهوب من أهل الأردن وغنى مع تامر أغنية «وأنت بعيد».

كما طلب الجمهور من الفنان تامر حسني، أغاني ألبوم «عشأنجي» وجميع أغاني فيلمه الجديد «بحبك» الذي تخطت إيراداته النصف مليار جنيه مصري، في أقل من 20 يومًا في سابقة أولى من نوعها في تاريخ السينما المصرية والعربية.