زوج بريتني سبيرز عن غضب نجليها من صورها العارية: يجب أن تكونا فخورين

وجّه سام أصغري زوج المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، رسالة إلى نجليها، بعد الانتقادات التي وجهها لها والدهما كيفن فيدرلاين لنشرها صور عارية عبر حسابها على «إنستجرام»، وقال إن نجليها رفضا رؤيتها بسبب تلك الصور، كما رفضا حضور حفل زفافها على «أصغري».

وقال زوج بريتني سبيرز الحالي، في تدوينة عبر خاصية «ستوري» عبر حسابه على «إنستجرام»، إن المغنية الأمريكية اختارت أن تعبر عن نفسها بعد انتهاء فترة الوصاية عليها التي امتدت لـ13 عاما، «حتى لو كان شعور أطفالها بالخجل حقيقيا من اختيار والدتهم فلن يكونوا أول مراهقين يخجلون من والديهم» متابعا: «يشعر معظم الأطفال بالحرج من آبائهم في مرحلة ما، مجرد وجود أحد الوالدين يمكن أن يهين المراهق، من الشائع جدًا أنه تم استخدام قصة تستخدم مرارًا وتكرارًا على التليفزيون وفي الأفلام لعقود».

سام أصغري عن صور بريتني سبيرز العارية: تعبير عن نفسها

وأضاف: «في نهاية المطاف سوف يدركون أن خيارات والدتهم غير ضارة وتعبير عن الحرية، لا يوجد ما يدعو للإحراج ولكن هناك عديد من الأشياء التي يجب أن يفخرا بها».

زوج بريتني سبيرز الحالي يفتح النار على زوجها السابق

كتب «أصغري» في منشور آخر، عبر حسابه على «إنستجرام»: «الأولاد أذكياء جدًا وسيبلغون من العمر 18 عامًا لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم وقد يدركون في النهاية أن الجزء الصعب هو وجود أب لم يعمل كثيرًا منذ أكثر من 15 عامًا كنموذج يحتذى به»، متابعا: «قطار كيفن سينتهي قريبًا، وهو ما يفسر على الأرجح توقيت هذه التصريحات المؤذية».

ظهر كيفن فيدرلاين في مقابلة تليفزيونية، منذ أيام، تحدث خلالها عن علاقته مع بريتني سبيرز، ونجليهما، ادعى فيها أن الولدين قررا عدم رؤيتها، كما لم يحضرا حفل زفافها على «أصغري» في يونيو بسبب صورها العارية على «إنستجرام»، والتي سببت لهما إحراجا كبيرا.