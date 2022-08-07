زوج بريتني سبيرز السابق: نجليها يرفضان رؤيتها ورفضا حضور زفافها

خرج زوج النجمة الأمريكية بريتني سبيرز السابق كيفن فيدرلاين، ووالد نجليها عن صمته للمرة الأولى، للحديث عن علاقتهما التي بدأت في 2004 وانتهت بالطلاق بعد 3 سنوات، ومعركته المستمرة لمواجهة الفوضى التي كانت تحيط بها حياتها، ما بين الدعوى القضائية ودخولها مصحة لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل، ومحاولات إبعاد أبنائه عن دائرة الضوء قدر الإمكان.

في سلسلة من المقابلات الحصرية، سيتم بث أجزاء منها على قناة «ITV» الإخبارية، الأسبوع الجاري، كشف كيفن فيدرلاين أن نجليه «بريستون» و«جايدن» لم يريا والدتهما لعدة أشهر، بناءً على طلبهما، على الرغم من شراء زوجته السابقة قصرًا قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني ليس بعيدًا عن منزل عائلة «فيدرلاين» في لوس أنجلوس، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل».

زوج بريتني سبيرز السابق: الأولاد يرفضون رؤيتها

وقال زوج بريتني سبيرز السابق، إن نجليه رفضا حضور حفل زفاف والدتهما على سام أصغري، الذي أقيم في يونيو الماضي: «قرر الأولاد أنهم لا يريدون رؤيتها، لقد مرت بضعة أشهر منذ أن رأوها آخر مرة، واتخذوا قرارًا بعدم الذهاب إلى حفل زفافها».

زوج بريتني سبيرز السابق: وصاية والدها عليها أنقذتها

وأوضح «فيدرلاين» أنه يعتقد أن فترة وصاية والد بريتني سبيرز عليها لمدة 13عامًا، أنقذتها على حد تعبيره، قائلًا إنه اضطر للاعتذار لأولاده بعد قيام والدتهم بنشر صورا عارية لنفسها خلال معركة الوصاية مع والدها: «كنت مضطرًا للاعتذار للأولاد عن أي هجوم تعرضوا له نتيجة لذلك، وحاولت أن أشرح لهم أنها ربما تكون هذه مجرد طريقة أخرى تحاول بها التعبير عن نفسها».

مضيفا: «لكن هذا لا ينتقص من حقيقة ما فعله بهم الأمر، كان صعبًا للغاية، لا أستطيع أن أتخيل الشعور الذي تشعر به عندما تكون مراهقًا مضطرًا إلى الذهاب إلى المدرسة الثانوية، كان من الصعب مشاهدة مشاهدة أطفالي يمرون بذلك.. إنه أصعب شيء اضُطررت إلى القيام به في حياتي».