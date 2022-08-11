وزيرة البيئة: «نواجه تحديًا كبيرًا لخروج مؤتمر المناخ بصورة تليق باسم مصر»

لليوم الثاني على التوالي تتابع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة السلام بمدينة شرم الشيخ، والتي تقام بها المنطقة الخضراء خلال مؤتمر المناخ cop27 في نوفمبر المقبل، رافقها خلال الجولة الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

فؤاد: المصريون دائما يبهرون العالم

وأكدت وزيرة البيئة أننا جميعا أمام تحدي كبير للخروج بالمؤتمر بصورة تليق باسم مصر وتعكس رؤيتها في التنمية والتطوير الصديق للبيئة خلال المؤتمر، مشددة على أن المصريين دائما قادرين على إبهار العالم بالتصدي للتحديات وفى مقدمتها عامل التوقيت وإنجاز الأعمال في أوقات قياسية، فنحن معا نستكمل الاستعدادات للوصول بحديقة السلام والمنطقة الخضراء بالمؤتمر في أبهى صورها.

وزيرة البيئة تتابع أعمال تطوير المنطقة الخضراء

وتابعت وزيرة البيئة أعمال تطوير ورفع كفاءة النافورة ورصف الطريق المؤدى إلى المنطقة الخضراء، كذلك الأعمال الخاصة بتمهيد الأرض لإنشاء المعرض وخاصة الأجنحة المخصصة للمجتمع المدني والشباب والعارضين من شركات القطاع الخاص للتأكد من قدرتها واستعدادها لاستيعاب الأعداد المتوقع مشاركتها خلال المؤتمر من مصر والعالم.

كما تفقدت الأماكن المخصصة للمطاعم والكافتيرات داخل حديقة السلام وأعمال رفع كفاءة المسرح والزراعات الموجودة بالحديقة.

جديرا بالذكر أنه تم فتح باب الحجز للاشتراك في أجنحة المعرض بالمنطقة الخضراء والأحداث الجانبية على الموقع الإلكتروني للمؤتمر.