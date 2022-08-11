وزيرة البيئة تتفقد خرائط الأنشطة البحرية بالسقالات في شرم الشيخ

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خرائط الأنشطة البحرية بالسقالات في شرم الشيخ، والتي أُعدت بواسطة فريق خبراء البيئة والتنوع البيولوجي بقطاع حماية الطبيعة، لضمان الحفاظ على الحياة البحرية والموارد الطبيعية بمدينة شرم الشيح عند تنظيم رحلات بحرية.

خطة الأنشطة البحرية

وأكدت وزيرة البيئة، أنّ خرائط الأنشطة البحرية جزء من خطة الأنشطة البحرية، التي اشتركت فيها جميع الجهات المعنية متضمنة محافظة جنوب سيناء، وتوفر تجربة سياحية بيئية بمواصفات عالمية للاستمتاع، مع حماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية، وجرى نشرها على جميع السقالات التي جرى رفع كفاءتها وتطويرها بشرم الشيخ بما يضمن سلامة الحياة البحرية.

كما جرى توفير رحلات سياحية بحرية بيئية فريدة ومميزة للسائحين، تساهم في الحفاظ على البيئة مع الاستمتاع بالطبيعة كأحد مقومات السياحة البيئية المستدامة.

وزيرة البيئة تتفقد مركز السلام لمكافحة التلوث بالزيت

وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال جولتها، مركز السلام لمكافحة التلوث بالزيت بمدينة شرم الشيخ، استمرارا لجولاتها لمتابعة الاستعدادات لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop57، وتابعت خلال الجولة أعمال التقييم التي تتم حاليا لمركز السلام لمكافحة التلوث بالزيت التابع لوزارة البيئة، وهو مركز متخصص كأحد المركز المتخصصة في مكافحة التلوث البحري بالزيت في مدينة شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة البيئة، أنّ أعمال التقييم التي تتم حاليا شمولية، وتتضمن الأبعاد الفنية والتقنية والبشرية كالمعدات والأجهزة والموارد البشرية، لضمان أن يؤدي المركز عمله على أعلى مستوى لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي.

وأشارت فؤاد، إلى أنّه جرى عمل محاكاة لعملية فصل الزيت من المياه حال وجود حوادث بحرية محتملة، كما تضمنت الجولة تفقد الوزيرة للموقع الخاص بتخزين المعدات، إضافة إلى العمليات التي يجريها العاملين في المركز استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرون cop27.