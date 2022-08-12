حظك اليوم برج القوس الجمعة 12-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس لديه شخصية مرحة، كما أنه لديه طبيعة نارية، ما يجعله سريع الغضب ولكنه سرعان ما يهدأ لأنه يحمل في داخله قلب طفل، ويعد مولود هذا البرج من أكثر الأبراج عاطفة وحنانا ورقة، ويعشق الأجواء الرومانسية، ويحب السفر والرحلات والتنقل من مكان لمكان آخر باستمرار، ولا يحب أن يتقيد بقيود المجتمع، ولكنه يحرص على تدليل نفسه بشكل كبير.

ويتعرض مولود برج القوس إلى الكثير من خيبات الأمل، وبالرغم من ذلك فهو لا يعرف اليأس أبدا، كما أنه يعتمد على الإرادة القوية بشكل كبير، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل العلاقات يمدك بالكلمات المناسبة لكل موقف.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تميل اليوم لإظهار مشاعرك ويستمع إليك بشغف.

برج القوس والحب

مولود برج القوس من أروع الأبراج في الحب، فحبه نادر الوجود ويميل إلى المثالية، ويتميز بصدقه وصفاء قلبه، وحبه النقي ووفاءه حتى النخاع، وعندما يقدم على الزواج يكو أب وزوج رائع.