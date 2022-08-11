حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تختلف سمات الشخص حسب البرج الذي ينتمي اليه، من حيث الهدوء طريقة التفكير الشخصية.

وخلال السطور التالية، ينشر «الوطن» لمواليد الأبراج السماوية الـ12، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 11-8-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة، وتساعدك الأفلاك على توطيد صلتك بالأصدقاء.

حظك اليوم برج الحمل 11-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحب تمنحك إشراقة وطاقة عاطفية وتجمعك بالأحباب أوقات حلوة.

حظك اليوم برج الثور 11-8-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس ومع ذلك قد تصيب أهدافك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم برج الثور 11-8-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية، كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات وللاتصال بالخارج.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. في الأفق مقابلات توقظ وعيك ومشاعرك أو تعيش أجواء رومانسية فريدة.

حظك اليوم برج السرطان 11-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثامن يدفعك اليوم لتحقيق مكاسب، وقد تعوّض أي خسائر سابقة وتخطط جيدا لتنمية أعمالك وأموالك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 11-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك سحرا ويقظة، وتقترب بود ممن تحب.

حظك اليوم برج الأسد 11-8-2022 على الصعيد المهني

لا تتعجل الأمور وتأنّ في قراراتك.. احمِ حقوقك، وتمهّل في حكمك على الأشخاص.

حظك اليوم برج الأسد 11-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم عدم الاكتراث بشريك حياتك وحاول أن تظهر اهتماما به.

حظك اليوم برج العذراء 11-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 11-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان.. تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.

حظك اليوم برج الميزان 11-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بالحماس لإنجاز أعمالك وتحصل على التقدير لكل عمل تقوم به، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 11-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

حظك اليوم برج العقرب 11-8-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، وعليك أن تنتبه لحقوقك، مع ذلك تستطيع أن تحصل على مساندة الجميع إذا حافظت على اللباقة.

حظك اليوم برج العقرب 11-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب، وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج القوس 11-8-2022 على الصعيد المهني

يحالفك الحظ وتنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، واعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم برج القوس 11-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ورغم الضغوط.. الفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأهل والأحباب وتقنعهم بما تريد.

حظك اليوم برج الجدي 11-8-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم للتركيز على أمور مالية، ومن الممكن تحقيق مكاسب بشرط أن تعتني بحساباتك وأن تتمهل في خطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 11-8-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بمراجعة أقوالك وردودك وعليك بالتريث قليلا.

حظك اليوم برج الدلو 11-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة، تجمع الكل على هدف واحد، تنجز أعمالك، وتقوم بواجبك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 11-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالتألق وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

حظك اليوم برج الحوت 11-8-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما، وأن تحافظ على ما يصلك من أسرار، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 11-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لتأمل الأحداث من حولك، وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية وعليك أن تقاوم.