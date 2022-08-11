حظك اليوم برج الميزان الخميس 11-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الميزان من الشخصيات المبدعة، والمعروفة بالحماس والحيوية، إذ تسعى دائما لتطوير ذاتها وطريقتها العملية.

وتتميز بأنها قادرة على اكتساب ثقة الآخرين وخاصة زملاء العمل، كما أنه شريك محب وعطوف ورومانسي للطرف الآخر، لكن مشكلته الكبرى أنه غير قادر على المواجهة أو التعامل مع المشاكل بشكل صريح.

وللمهتمين والمتابعين لحركة الفلك وسمات الأشخاص بناء على أبراجهم السماوية، تقدم «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشرها للقراء من أصحاب برج الميزان حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الميزان وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، اليوم تتمتع بالحماس لإنجاز أعمالك وتحصل على التقدير لكل عمل تقوم به، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر في منزل الحب يعدك بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.