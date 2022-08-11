حظك اليوم برج القوس الخميس 11-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الشخصيات النارية التي لا تمتلك صفة الصبر فهم متسرعين بطبيعتهم ومتهورين، يميلون إلى البحث عن كل ما غير مألوف، ويعشقون السفر والترحال، لذلك يبحثون عن المهن التي توفر لهم هذه الحرية.

وللمهتمين والمتابعين لحركة الفلك وسمات الأشخاص بناء على أبراجهم السماوية، تقدم «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشرها للقراء من أصحاب برج القوس حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وبحسب حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، قد تنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، واعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر في منزل العلاقات ورغم الضغوط.. الفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأهل والأحباب وتقنعهم بما تريد.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.