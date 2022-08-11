حظك اليوم برج العقرب الخميس 11-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العقرب من الشخصيات الطيبة التي يمكنها نسيان الإساءة بسرعة خاصة إذا شعر بأسف الآخر، ويعيد تذكر الماضي بكافة مشاكله مما يسبب فجوة مع الطرف الآخر.

وللمهتمين والمتابعين لحركة الفلك وسمات الأشخاص بناء على أبراجهم السماوية، تقدم «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشرها للقراء من أصحاب برج العقرب حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، يصيبك حظك اليوم لمواليد برج العقرب بالتوتر، وعليك أن تنتبه لحقوقك، مع ذلك تستطيع أن تحصل على مساندة الجميع إذا حافظت على اللباقة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب، وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.