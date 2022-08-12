افتتاح معرض «ديارنا» للحرف التراثية بمدينة العلمين الجديدة اليوم

تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، معرض «ديارنا» للحرف التراثية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والذي يقام في إطار فعاليات مهرجان العلمين، لتؤكد وزارة التضامن أنه من المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر كامل، بدءا من اليوم وحتى نهاية موسم الصيف الحالي.

تسويق المنتجات اليدوية والحرفية بمعرض ديارنا

وأكدت التضامن الاجتماعي أن معرض «ديارنا العلمين» يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، لافتة إلى أنه يستمر لمدة شهر كامل، لدعم الأسر المنتجة وتسويق المنتجات اليدوية وكذلك الحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكل منتجاته.

تقسيم المدة الزمنية لمعرض ديارنا على مرحلتين

ولفتت التضامن في تقرير لها، إلى أن الفترة الزمنية بمعرض ديارنا تقسم على مرحلتين، مدة كل مرحلة أسبوعين، يتم من خلالها تغيير العارضين، وكذلك تغيير المنتجات، لدعم صغار المنتجين وكذلك الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية من خلال معرض ديارنا.

يشارك في معرض ديارنا للحرف اليدوية الذي يقام على مساحة 3 آلاف، 120 عارضًا بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والإكسسوار الخزف والإكسسوار المنزلي من الأخشاب والنحاس والفضة والزجاج والخوص والمفروشات والكروشية والمكرمية والملابس والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وسيناء وقنا.

وتحرص وزارة التضامن على التوسع في إقامة معرض ديارنا بمختلف محافظات الجمهورية، كما تعمل على توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، كما تعمل على إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك المحافظين على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.