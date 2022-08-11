رئيس الوفد: تصديت لمسؤوليتي التاريخية في حل مشكلة الضرائب المتراكمة

عرض الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد رؤيته أمام المكتب التنفيذي لحزب الوفد لملف متأخرات الضرائب من خلال بيان المراقب المالي للحزب.

وأعلن «يمامة» عن عدم المساس بودائع الحزب لدى البنوك، وعدم ضخ أية سيولة داخل وعاء ضريبي متنازع عليه.

وقال الدكتور عبد السند يمامة في تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحزب إنه «يقوم بمسؤوليته التاريخية في التصدي لملف الضرائب المتراكمة بسبب أخطاء في عدم اتخاذ إجراءات الطعن في مواعيدها المحددة».

مواعيد الطعن

وأكد رئيس الوفد أنه كلف المراقب المالي بتقديم تظلم لرئيس مأمورية الضرائب لمحاولة فتح مواعيد الطعن، حيث لم يتم الطعن على النماذج سابقًا وأصبحت واجبة السداد.

وأكد «يمامة» أنه قرر سداد مبلغ 10 ملايين جنيه لسداد ضريبة دمغة النشر على العدد الأسبوعي لجريدة الوفد، وهي تمثل أصل الدين والحصول على إعفاء لمبلغ 20 مليون جنيه فوائد، على أن يتم سداد المبلغ خصما من حصيلة إيرادات إعلانات وزارة المالية التي تنشر بالجريدة ويسدد 80% منها لصالح مصلحة الضرائب قيمة المتأخرات لأصل الدين و20% تحصل لصالح الجريدة، وفقا للقانون 153 لسنة 2022 بعد موافقة المكتب التنفيذي على هذه الرؤية.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه عيّن الأستاذ إبراهيم شعبان محاسب قانوني ومراقب مالي للحزب، وأنه يتكفل بأتعابه على نفقته الخاصة، مؤكدا أنه عازم على استرداد أموال الحزب مهما كلفه الأمر، وأن حماية المال العام داخل بيت الأمة مسؤولية الجميع وأنه لا تهاون في محاربة أي فساد حدث في الماضي.