المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2022.. تعليمات هامة لتسجيل الرغبات

بدأت اليوم المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة، وفقا للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تمثلت في 365 لشعبة العلوم أي بنسبة 89.02% فأكثر، و341 درجة لشعبة الرياضة أي بنسبة 83.17% فأكثر، و264.5 درجة للشعبة الأدبية أي بنسبة 64.51%.

يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 22 ألف و475 طالبا وطالبة، وطلاب الشعبة الهندسية 15 ألف و220 طالبا وطالبة، وطلاب الشعبة الأدبية 80 ألف طالب وطالبة، بإجمالي عدد الطلاب 117 ألف و758.

المرحلة الأولى تنسيق القبول بالجامعات 2022.. رابط تسجيل الرغبات

وقالت وزارة التعليم العالي، إنه بدأ تسجيل الرغبات المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2022، لمدة 5 أيام وحتى يوم الإثنين 15 أغسطس، على موقع التنسيق الإلكتروني، ومعامل الحاسبات بالجامعات المصرية.

ووجهت وزارة التعليم العالي، تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة 2022، لتسجيل رغبات المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، إتاحة قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة «علوم ورياضة وأدبي»، بالإضافة إلى الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور لاختيار الكليات المناسبة لمجموعك وتسجيل الرغبات.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنه لن يقبل تسجيل رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات «75 رغبة»، لافتا إلى أنه في حالة اختيار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي سيتم إخطاره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة.

خطوات التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

- الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

- الضغط على تسجيل الرغبات.

- اختيار مصدر الشهادة الحاصل عليها «مدارس الثانوية العامة - العلوم والتكنولوجيا».

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.