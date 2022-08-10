أخطاء تجنبها عند تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2022.. قبل ساعات من بدءها

يستعد طلاب الناجحين في الشهادة الثانوية لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، والتي حددت وزارة التعليم الحد الأدنى للشعبة الأدبية 264.5 درجة بنسبة 64.51%، بينما الشعبة العلمية فكان الحد الأدنى 365 فأكثر، ما يعادل نسبة 89.02%، و341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.017% لشعبة علمي رياضة، لذلك ترتفع عمليات البحث عن الأخطاء التي تجنبها خلال تسجيل الرغبات.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الأخبار الخدمية التي يقدمها للقراء من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، الأخطاء الواجب تجنبها خلال تسجيل رغبات المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2022، ولينك التسجيل.

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2022

وبداية من غدًا الخميس الموافق 11 أغسطس وحتى الاثنين 15 من نفس الشهر الساعة 7 مساءً، يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية العامة 2022، من خلال موقع التنسيق، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

أخطاء تجنبها عند تسجيل رغبات تنسيق 2022

وهناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الطلاب خلال تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2022، ويجب تجنبها وهي كالآتي:

- تسجيل الرغبات من خلال المكتبات أو إعطاء الرقم السري والرقم القومي للآخرين، مما قد يؤدى إلي تغير الرغبات أو حذفها أو تغير ترتيبها.

- عدم استكمال الرغبات المتاحة للطالب بالكامل، مما يؤدى لعدم قبول استمارة الطالب الالكترونية.

- اختيار الكليات خارج النطاق الجغرافي للطالب مع وجود كليات متاحة في نفس المحيط السكني.

- اختيار الطالب للكليات الموجودة في نطاقه الجغرافي فقط أولًا.

- إذ يمكن للطالب اختيار الكلية التي يرغبها في جميع الجامعات ثم تقديم طلب تقليل الاغتراب فيما بعد.

- اختيار كلية تحتاج لاختيارات قدرات لم يجتازها الطالب.

- عدم حفظ الرغبات بعد ترتيبها «حتى في حالة عدم إرسالها» إذ أنها تلغي الاستمارة، وسيتوجب على الطالب تعبئتها من جديد.