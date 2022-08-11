تعرف على تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الدبلومات الفنية، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الدبلومات الفنية، عن تنسيق الجامعات 2022، وذلك تزامنا مع بداية المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري.

تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات

وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات، يشمل المدارس التالية:

- مدارس الثانوية التجارية ونظائرها.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق.

- دبلوم المدارس الثانوية الزراعية ونظائرها.

- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ونظائرها.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بالمعاهد الفنية للتمريض.

قبول طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات بالجامعات 2022

وعن قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات، أوضحت وزارة التعليم العالي،أنه يتم القبول بكليات التجارة وبرنامج التعليم التبادلي من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.

كما يتم القبول بكليات التربية من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.

وبالنسبة للقبول بالمعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء، يتم وفقا لقواعد القبول الجغرافي.

تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الدبلومات الفنية نظام الـ5 سنوات

وفقا للمجلس الأعلى للجامعات، فإن قواعد القبول بالجامعات 2022 لطلاب الدبلومات الفنية نظام الـ5 سنوات، ستكون هذا العام بنفس قواعد العام الماضي دون أي تغيير.

حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية سنتين ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات.

بالإضافة إلى دبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض عام بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات وفق مجموعة من الشرط.