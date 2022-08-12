«عمر» الأول في الثانوية العامة بمطروح: القرآن ووالداي سر تفوقي.. و«هدخل طب»

قال عمر دياب عبدالنبي دياب، الأول في الثانوية العامة على مستوى محافظة مطروح، إن هدفه طوال فترة دراسته بالثانوية العامة كان التفوق من أجل الالتحاق بكلية الطب، خاصة بعد مرض والده منذ فترة وإجراؤه عملية قلب مفتوح، «من الوقت دا وضعت أمام عيني هدف دخول مجال الطب، في محاولة لمساعدة جميع من يعانون من أمراض القلب».

تنظيم الوقت وخطة يومية للمذاكرة

«منذ شهر أغسطس 2021، بدأت في المذاكرة والتجهيز للعام الفاصل في حياتي وهو الثانوية العامة، وذلك داخل منزلنا في سيوة مسقط رأسي، ونظمت نفسي بوضع خطة يومية للمذاكرة، مع التأكيد على الانتهاء من أجزاء كبيرة في المواد الدراسية، والتنويع بين المواد حتى لا أشعر بالملل»، هكذا يقول «دياب» خلال حديثه لـ«الوطن».

3 أشياء مهمة لتحقيق النجاح

وكان «عمر»، ابن واحة سيوة، يحرص على فعل 3 أشياء يوميا، مؤكدا أنها كانت من أهم عوامل نجاحه وهي المحافظة على صلواته في المسجد، والمداومة على أذكار الصباح والمساء، وقراءة ورد ثابت من القرآن، بحسب حديثه، مضيفا «والدي ووالدتي خصصا لي غرفة للمذاكرة دون أن يشغلني أحد من أشقائي، وكأني لست معهم في المنزل، وذلك لأتفرغ تماما للمذاكرة».

دورس أونلاين وفيديوهات تعليمية

وكشف الأول في الثانوية العامة 2022 بمحافظة مطروح، لـ«الوطن» أنه استفاد كثيرا من الدروس «أونلاين» ومن الفيديوهات التعليمية على اليوتيوب للثانوية العامة، وحصل منها على فائدة أكثر من الدروس الخصوصية التي حصل عليها في مطروح، «كنت لا أذهب إلى المدرسة كثيرا، وكنت أسافر من سيوة إلى مطروح لأحصل على بعض الدروس، وأقيم في شقة هناك لأتمكن من تحصيل بعض المواد، حتى أكرمني الله بمجموع 398 درجة، في علمي علوم، بنسبة 98.07%، بترتيب الأول على محافظة مطروح، والرابع على قطاع الإسكندرية الذي يضم محافظات مطروح والغربية والإسكندرية وكفر الشيخ».

مثلي الأعلى الدكتور مجدي يعقوب

يرغب الأول على محافظة مطروح في الالتحاق بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، على أن يتخصص في أمراض القلب، «أتمنى أحقق حلمي في هذا التخصص، وأكون مثل الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب».