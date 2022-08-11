شرط منحة جامعة طنطا لطلاب الثانوية العامة.. الحصول على درجات عالية

أعلنت جامعة طنطا شروط المنح الدراسية المقدمة إلى الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وذلك مع فتح مكتب التنسيق اليوم لاستقبال الطلاب وتقديم أوراقهم وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب والطالبات على الدراسة والتفوق فيها، ودائما ما تسعى الجامعة إلى تشجيع الطلاب والطالبات المتفوقين دراسياً، على مواصلة هذا التفوق ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم.

منح دراسية كاملة

وأشار «زكي» في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن جامعة طنطا قررت تقديم منح دراسية كاملة للطلاب المتفوقين الذين سيتم قبولهم في كليات الجامعة بتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023، في إطار دور الجامعة في دعم الطلاب المتفوقين والمتميزين علميًا لإعداد قادة للمستقبل باعتبارهم الثروة الحقيقية وأساس نهضة الوطن وتقدمه ليتحمل خريجي الجامعة مسئولياتهم في بناء «الجمهورية الجديدة» في ضوء رؤية مصر 2030.

تحفيز الطلاب على التفوق

وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى أن شروط منحة جامعة طنطا للطلاب تتضمن التفوق دراسيا في الشهادة الثانوية العامة والحصول على أعلى الدرجات، وتعد تلك المنحة هي مكافأة من قبل جامعة طنطا، إلى طلاب الشهادة الثانوية العامة على تفوقهم في المرحلة التعليمية الأساسية، وفي الوقت نفسه تحفيزا لهم على مواصلة هذا التفوق في الدراسة الجامعية.

وأشار إلى حرص الجامعة على تعزيز قدراتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ودائما جامعة طنطا توفر بيئة تعليمية متكاملة، وتنتهج أساليب علمية مدروسة لتطوير برامجها الدراسية والتدريبية ليكون خريج جامعة طنطا قادر على مواجهة احتياجات سوق العمل والتحديات المستقبلية.