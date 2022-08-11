بدء تسليم شهادات النجاح وإخطارات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022

أعلنت المدارس الثانوية بدء تسليم شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2022 وإخطارات الدور الثاني وإخطارات الرسوب، بعد دفع الرسوم والطوابع، وفقاً للقرار الوزاري رقم 146 بشأن دمغة وتكلفة وطبع وتحرير الشهادات الدراسية العامة.

تحصيل 70 جنيها من الناجحين

يحصل من الطالب عند تسليمه الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح في الشهادات العامة المبالغ التالية:

- شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية نظام السنوات الثلاث: 70 جنيها مبلغا مطلوب تحصيله، و44 جنيها طبع وتحرير الشهادة، (9 جنيهات دمغة نوعية، 2 جنيه رسم تنمية موارد، رسم إضافي 10 جنيهات، و5 جنيهات قيمة طابع لصندوق تكريم الشهداء.

يلصق طابع دعم تعليم فئة عشرة جنيهات على الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- يلصق طابع دعم تعليم فئة عشرة جنيهات علي الطلب المقدم من الطالب أو ولي الأمر لاستلام الشهادة (الكارتونية) ويحفظ الطلب لدى أمين التوريدات بعد توقيع الطالب أو ولي الأمر على استلام الشهادة.

قيمة تكلفة طبع وتحرير الشهادات العامة

- يتم تحصيل المبلغ بمعرفة المدرسة بموجب 123 تربية وتعليم ويتم توريدة لخزينة الإدارة التعليمية بموجب قسيمة 23 ويتم تحويل المبلع إلى حساب المديرية:

- قيمة تكلفة طبع وتحرير الشهادات العامة تورد لحساب إيرادات باب ثالث بالوزارة.

- قيمة ضرائب الدمغة النوعية تورد لحساب مصلحة ضرائب الدمغة.

- قيمة رسم تنمية للموارد المالية للدولة تورد لحساب تنمية الموارد المالية للدولة بالبنك المركزي المصري.

- حصيلة الرسم الإضافي ومقداره 10 جنيهات وحصيلة طابع التعليم ومقداره 10 جنيهات ثورة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- حصيلة طابع تكريم الشهداء ومقداره خمسة جنيهات تورد لحساب صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات والإرهابية والأمنية.