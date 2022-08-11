توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة، ما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ليلا، حار رطب على السواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، كما يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمسطحات المائية، ووجهت تحذيرها من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 12 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 13 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 14 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.