هيئة الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رطوبة وتحذيرات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا حول حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة مقبلة، وبيانا بدرجات الحرارة في بعض المدن والمحافظات، وأشار خبراء الأرصاد إلى ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، كما يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، رطب ليلا على باقي الأنحاء.

وحذر خبراء الأرصاد في البيان الصادر عن الهيئة، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، إليكم حالة الطقس ودرجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 11 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 12 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 13 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.