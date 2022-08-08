حالة الطقس غدا الثلاثاء 9-8-2022 على مصر.. حار رطب ورياح نشطة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يستمر ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والصحراوية والمؤدية إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدًا

وأضافت الأرصاد الجوية أنّ حالة الطقس غدًا تكون حارة رطبة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية والسواحل الشرقية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة رطبًا على مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 9 أغسطس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 23

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 32 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 36 - 22

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 40- 26

شرم الشيخ 41- 29

الغردقة 40 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 38 - 25

قنا 48- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 41 - 26

شلاتين 39 - 29

أبو رماد 39 - 28

حلايب 35 - 26

رأس حدربة 35 - 27