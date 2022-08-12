حسن أبو الروس يروج لأغنيته «لما باجي».. «محطة مهمة في حياتي»

روّج الفنان حسن أبو الروس لكليبه الجديد «لما باجي»، بعد فترة طويلة من التحضيرات، طرحه على قناته الرسمية على «يوتيوب».

ومن جانبه عبر المطرب حسن أبو الروس عن سعادته بأغنيته الجديدة «لما باجي»، مؤكدا لـ«الوطن» أنها من المحطات المهمة في حياته، وتمنى من جمهوره أن تنال إعجابهم.

معلومات عن أغنية لما باجي:

وتعد أغنية لما باجي من كلمات وألحان حسن أبو الروس والفيديو كليب من إخراج علي أبو طالب.

وتقول كلمات الأغنية:

لما باجي مبشوفش قصادي

أنا بتنطط لا إراديا

للي حصليى المرة دي

لاء لاء مش للدرجة دي

باجي أعوم أنا أسابق القرش

أنا لما بشيل أنا برفع ونشباجي

أمثل أنا بـ 100 وش أطلعلك من غير سيرش

آخر أعمال حسن أبو الروس

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن أبو الروس، مسلسل ريفو، وعرض على منصة watch it خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحا كبيرًا حتى أن الجمهور طالب بوجود جزء ثاني، وجسد حسن شخصية عازف يدعى مدحت أباظة.

وضم مسلسل ريفو العديد من الفنانين، منهم أمير عيد، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، ركين سعد، محسن محيي الدين، حسن أبو الروس، عمرو جمال، ملك الحسيني، هشام الشاذلي، مينا النجار، حسام حسني، سلوى محمد علي، لاشينة لاشين، مريم بدور، يوسف حشيش، منصور أمين، رشا سامي، باتع خليل، نادر جودة، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.