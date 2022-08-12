لو معندكش أرضي.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي من WE

على مدار السنوات القليلة الماضية أصبح استخدام الإنرنت المنزلي شيئا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، ولكن تظل عقبة توصيل خط الهاتف الأرضي للمنزل الخاص بالراغب في توصيل الإنترنت هي العقبة في ذلك، الأمر الذي يجعله يبحث عن طرق لتوصيل الإنترنت للمنزل دون أن يكون هناك حاجة للتقديم على خط الهاتف الأرضي، وحتى لا تتراكم الفواتير على المشترك أيضا.

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات «WE» الحل لراغبي الاشتراك في الإنترنت المنزلي دون توصيل خط الهاتف الأرضي، عن طريق الإنترنت الهوائي، واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير باقات الإنترنت الهوائي وأسعارها في الشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

أسعار باقات الإنترنت الهوائي من WE

وتوفر لشركة المصرية للاتصالات عدد من باقات الإنترنت الهوائي المختلفة، وجاءت أسعارهم كالتالي:

1- باقة WE Air 4G 150

- تمنح الشركة للمشتركين في عرض باقة WE Air 4G 150 ميجا بايتس شهرية تصل إلى 40 ألف ميجابايتس.

- يصل سعر تلك الباقة الشهرية إلى 150 جنيها.

- جهاز الراوتر 4G WE Air, يستعمل بشريحة الداتا علي علي شبكة المصرية للاتصلات فقط و بخط الداتا المخصصة للجهاز.

- يمكن استخدامه في مكان واحد فقط لباقات WE Air 150 & WE Air 250.

- يتم خصم خصم 1 ميجابايت من الباقة لكل 1 ميجابايت استخدام على كل المواقع طوال اليوم.

2- باقة WE Air 4G 250

- تمنح الشركة للمشتركين في عرض باقة WE Air 4G 150 ميجا بايتس شهرية تصل إلى 90 ألف ميجابايتس.

- يصل سعر تلك الباقة الشهرية إلى 250 جنيها.

- يمكن استخدامه في مكان واحد فقط لباقات WE Air 150 & WE Air 250

- يمكن تشغيل حتى 32 جهاز في نفس الوقت والسرعة قصوى 150 ميجابت/ثانية

- يتم ترحيل الميجابايتس الغير مستخدمة للشهر التالي في حالة التجديد في ميعاد المحدد.

3- باقة WE Air 4G 400

- تمنح الشركة للمشتركين في عرض باقة WE Air 4G 150 ميجا بايتس شهرية تصل إلى 180 ألف ميجابايتس.

- يصل سعر تلك الباقة الشهرية إلى 400 جنيها.

- يمكن تشغيل الخدمة في مكانين ولكن ليس في نفس الوقت لكل من باقات 400 و650.

- عند انتهاء الباقة الأساسية يمكن التجديد المبكر أو الاشترك في أي من الباقات الإضافية.

4- باقة WE Air 4G 650

- تمنح الشركة للمشتركين في عرض باقة WE Air 4G 150 ميجا بايتس شهرية تصل إلى 325 ألف ميجابايتس.

- يصل سعر تلك الباقة الشهرية إلى 650 جنيها.

- يمكن تشغيل الخدمة في مكانين ولكن ليس في نفس الوقت لكل من باقات 400 و650.

- يمكن تشغيل حتى 32 جهازا في نفس الوقت والسرعة قصوى 150 ميجابت/ثانية.