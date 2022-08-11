«تطوير التعليم»: القمة هي النجاح في الوظيفة وليس كليات الطب والهندسة

قال الدكتور أحمد حسني الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، التابع لمجلس الوزراء، إن التفكير الخاص بالطلاب في الالتحاق بوظائف المستقبل قد اختلف تماما عما كان عليه الأمر من قبل، مشيرا إلى أن القيادة السياسية عملت منذ فترة على إدخال عدد من التخصصات الجديدة، والعلوم التي يتطلبها سوق العمل الحالي والمستقبلي.

الحيوي: العلوم التكنولوجية تحقق أرباحا أكثر من الأطباء والمهندسين

وأضاف «الحيوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك الكثير من البرامج التخصصية بالجامعات المختلفة، منها يستطيع الخريج الالتحاق بسهولة في سوق العمل، وكسب أموال أكثر من المهندسين أو الأطباء، مشددا على أن «القمة هي النجاح في الوظيفة، وليس في كليات كالطب والهندسة».

واستطرد أمين عام صندوق تطوير التعليم: «خريطة التعليم العالي اختلفت، كنا بنتكلم عن 27 جامعة حكومية، والدولة المصرية مهتمة حاليا بإنشاء الجامعات لتوفير أعلى نسب الإتاحه للطلاب، وكل تلك الجامعات باتت تتنافس في استيراد مجالات جديدة مهمة في سوق العمل المستقبلي، والتكنولوجيا مستخدمة في الكثير من البرامج العالمية، وفيه 10 جامعات تكنولوجية موجودة في المناطق الصناعية وتحاكي المصانع اللي حواليها، ومبعدناش عن الصناعة».

الحيوي: يجب البحث في كل جامعة عن برامجها المقدمة للطلبة

وأوضح الدكتور أحمد حسني الحيوي، أن الإتاحة في المقاعد التعليمية تساعد مستقبلا على إلحاق الطلاب بالمنح التعليمية التي توفرها الدول الكبرى، بعد النجاح في إصدار خريج متميز على المستويين المحلي والدولي: «لو خلصت الثانوية العامة ومشتت الفكر ومتأثر بكلام زمايلي أو الأهل، يجب البحث في كل جامعة عن برامجها المقدمة للطلبة، لحد ما ألاقي البرنامج اللي بدور عليه».