تنسيق كليات علمي علوم 2023.. المرحلة الأولى تنتهي الإثنين

تزامنا مع بداية المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس، الموافق 11 أغسطس الجاري، يبحث عدد من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة عن تنسيق كليات علمي علوم 2023، لمعرفة الكليات المتاحة لهم، وفقا لمجموع كل طالب.

تنسيق كليات علمي علوم 2023

وتبدأ معامل التنسيق داخل الجامعات المختلفة، في استقبال طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم، في المرحلة الأولي من التنسيق، والتي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2022، بعد مرور 72 ساعة من موعد غلق باب تسجيل الرغبات لهذه المرحلة، ليبدأ بعد ذلك المراحل التالية للتنسيق لهذا العام.

وبالنسبة لتنسيق كليات علمي علوم 2023، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية «علمي علوم» 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وذلك لإجمالي طلاب هذه الشعبة والذين يبلغ عددهم نحو 22475 طالبا.

بينما حددت الوزارة تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الهندسية «علمي رياضة» 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، بإجمالي عدد الطلاب 15220 طالبا، أما الشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، وإجمالي عدد الطلاب: 80063 طالبا.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم 2023.

كليات علمي علوم 2023

- كلية الطب جامعة الزقازيق.

- كلية الطب جامعة الإسكندرية.

- كلية الطب جامعة طنطا.

- كلية الطب جامعة كفر الشيخ.

- كلية الطب جامعة القاهرة.

- كلية الطب جامعة بورسعيد.

- كلية الطب جامعة عين شمس.

- كلية الطب جامعة أسنان المنصورة.

- كلية الطب جامعة فاقوس.

- كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم.

- طب حلوان.

- طب سوهاج.

- طب أسنان الزقازيق.

- طب الفيوم.

- طب أسنان طنطا.

- طب أسنان الإسكندرية.

- طب أسيوط.

- طب أسنان كفر الشيخ.

- طب أسنان عين شمس.

- طب أسنان القاهرة.

- طب أسنان جنوب الوادي.

- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية.

- طب أسنان الفيوم.

- طب أسنان السويس.

- طب أسنان بني سويف.

- طب أسنان أسيوط.

- طب أسنان المنيا.

- علاج طبيعي كفر الشيخ.

- علاج طبيعي بنها.

- صيدلة المنصورة.

- صيدلة جنوب الوادي.

- صيدلة سوهاج.

- صيدلة دمنهور.

- صيدلة طنطا.

- علاج طبيعي السويس.

- صيدلة الزقازيق.

- علاج طبيعي القاهرة.

- علاج طبيعي بني سويف.

- صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ.

- صيدلة المنوفية.

- صيدلة أسيوط.

- صيدلة القاهرة.

- صيدلة الإسكندرية.

- علاج طبيعي جنوب الوادي.

- صيدلة بورسعيد.

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية.

- صيدلة عين شمس.

- صيدلة الفيوم.

- صيدلة مدينة السادات.

- صيدلة حلوان.

- صيدلة بني سويف.

- صيدلة المنيا.

- طب بيطري الإسكندرية.

- طب بيطري القاهرة.

- طب بيطري أسيوط.