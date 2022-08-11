وزير النقل: الرئيس السيسي وجّه بتحويل مصر إلى مركز تجارة عالمي ولوجستي

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، حدد هدفا استراتيجيا كبيرا جدا، وهو أن نجعل مصر من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، من خلال خلق محاور لوجستية واستغلال موقعنا الفريد، والحدود الشرقية البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، والحدود الشمالية البحر المتوسط طولها تقريبا 2000 كيلو، وبها 15 ميناء تجاريا وقناة السويس، وخطوط الملاحة العالمية.

تطوير الموانئ المصرية بمواصفات عالمية

وأضاف الوزير، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة قبل قليل: «نحن في يوم من الأيام المشهودة، وبداية عهد وفترة نتمناها جميعا للوصول بالموانئ المصرية مع شركائنا إلى مصاف الموانئ العالمية، بما ينعكس على الاقتصاد المصري ومصلحة شركائنا بالخير».

تنفيذ القطار الكهربائي السريع

ولفت إلى أنّه يتم استغلال الموانئ المصرية بعد التطوير والتأهيل بأرصفة وأعماق كبيرة، تسمح بدخول أكبر السفن العالمية، وبأكبر الحمولات، إضافة إلى ربط الموانئ ببعضها بوسائل اتصال حديثة وسريعة، وإن لم يكن نقل بري يكون بالسكك الحديدية، متابعا: «فكرنا وخططنا وننفذ القطار الكهربائي السريع، بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية وشركات مصرية».

وأشار إلى أنّ الحكومة تطور الـ15 ميناء في وقت واحد ونستكمل باقي الموانئ، مثل سفاجا والسخنة ودمياط وبورسعيد، ونستكمل موانئ شرق بورسعيد وجرجوب وبرنيس، موضحا أنّه يتم العمل على زيادة مساحة ميناء الإسكندرية الكبير، إضافة إلى ميناء المكس، والوصول بالأعماق إلى 18 مترا، كما يتم زيادة مساحة ميناء السخنة 6 أضعاف، لتصل إلى 21 كيلو متر.

وأكد وزير النقل، أنّ قطار البضائع سيسير من السخنة حتى ميناء الإسكندرية بطول 230 كيلو مترا، لربطهما ببعضهما البعض، مع إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان، وميناء 6 أكتوبر.