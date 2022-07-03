كامل الوزير: «أنا دايما أقول للرئيس آمالك وأحلامك أكبر من إمكاناتنا»

هنأ الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، المواطنين بافتتاح القطار الجديد «المكهرب»، داعيا المصريين للحفاظ على القطار الجديد، موضحا أن وسائل المواصلات الجديدة التي تعمل بالكهرباء، تقلل من التلوث، وحاليا القاهرة صديقة للبيئة، لافتا إلى أن المواطن سيشعر بتحسن في الجو المحيط به، والخدمة المقدمة له، التي تشمل السلامة وركوب وسيلة مواصلات آدمية، وتتيح حمام آدمي، قائلا: «أنا دايما أقول للرئيس، آمالك وطموحاتك أكبر من إمكانياتنا».

هدفنا شبكات مواصلات آدمية

أضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مساء اليوم، على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الشخص في لندن يترك سيارته من أجل أخذ وسيلة أخرى، ويمكن حاليا تفعيل هذا في مصر، أو استخدام المواصلة بشكل مباشر تحترمه وتسهل عليه الوصول إلى العمل والمنزل.

ولفت إلى أن المصريين دائما في احتياج لتذكر ما كان في الماضي، لمعرفة ما عليه الآن، وكان يوم 3 يوليو يوم القرار، فلولا اتخاذ قرارا مهما، لكان الوضع في مصر أسوء من هذا، مبينا أن السكة الحديد تعطلت 6 أشهر في الماضي، وانقطع بعض الموظفين عن العمل بسبب عدم وجود دولة في هذا الوقت، لكن الله آراد لمصر أن يكون لديها جيش قوي عظيم، وشرطة آبية، وسط انحياز للشعب لتأمين مطلبه الشعبي، مشيرا إلى 3 يوليو، يوم فارق في تاريخ مصر، بعد أن تم تعديل الدفة التي كانت تسير في هوة سحيقة مظلمة إلى بلد منور.

خطة العمل في محطة عدلي منصور

تابع وزير النقل: أن «محطة عدلي منصور محطة تبادلية تربط المجتعمات العمرانية، صرفنا 75 مليار جنيه في سيناء من خلال القوات المسلحة، وانهارده وصلت إلى 175 مليار جنيه، لما البلد احتاج، وده من حق البلد على جيشها، وقف الجيش جنب بلده، المصري وطني أصيل بيقف جنب بلده لما يلاقيه محتاج، محطة عدلي منصور لما جينا نخططها، كان قصدنا يبقى في محطة تربط العبور بالشروق بالمستقبل ببدر بالعاشر، وكان عندنا تخطيط نعمل مونوريل القاهرة، وممكن كل الوسائل المختلفة تتكامل مع بعض، إحنا مبنقفش عند مستوى».