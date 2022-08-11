وزير النقل: مصر لا تبيع موانيها.. والمشروعات اللوجستية ستنعكس على أسعار السلع

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيشهد توقيع العقد النهائي للمشروعات المرتبطة بإنشاء محور «السخنة – الدخيلة» اللوجسيتي المتكامل للحاويات، الذي سيسهم في الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط تجاريا، بما يعزز حركة التجارة محليا وعالميا.

توقيع عقود «السخنة - الدخيلة» في أكتوبر

وأضاف وزير النقل، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة منذ قليل، أنّه من المستهدف توقيع العقود النهائية خلال أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنّ البعض يقول إنّ مصر تبيع موانيها، وهذا أمر لن يحدث أبدا.

وأكد الوزير، أنّ الخطوط الملاحية، وشركاء وزارة النقل، لا يطمع أي منهم في تملك الموانئ المصرية، لكن يتم تنفيذ البنية الأساسية مثل الأرصفة والساحات الخلفية، والمرافق، إضافة إلى تنفيذ الحوض، والتكريك حتى عمق 18 مترا بتصميمات من استشاريين مصريين متميزين، وبشركات مصرية وطنية، وملكية البنية الأساسية لمصر.

وأوضح وزير النقل، أنّ البنية الفوقية للمحطة يعمل بها شركائنا، ومن حقهم تملك البنية الفوقية، لكن لا يحق لهم تملك البنية الأساسية: «الأرض بتاعتنا، ومفيش بيع للموانئ».

تعزيز حركة التجارة

وشدد وزير النقل، على أنّ المشروعات التي تعمل عليها الدولة لتعزيز حركة التجارة، وخلق محاور لوجستية وتعزيز حركة التجارة، ستقلل الفاقد من البضائع، وسرعة التداول، ما ينعكس على سعر السلعة أو المنتج الذي يستهلكه المصريون، أو سعر المنتجات سواء كانت زراعية أو صناعية التي ستصدر للخارج.