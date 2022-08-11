خبير تربوي عن ضوابط حضور طلاب الثانوية بالمدارس: «إعادة لدورها»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ملامح سياسة العام الدراسي الجديد من العام المقبل، والذي سيشهد قواعد صارمة واهتمام بضوابط حضور الطلاب في المدارس بالمرحلة الثانوية، ووضع قواعد صارمة لمنع الغياب.

وأكد «شوقي» في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة لن تسمح لطلاب مرحلة الثانوية العامة بالغياب من المدارس، وستكون هناك ضوابط صارمة بشأن الحضور، وعقوبات للمخالفين يصعب التحايل عليها.

تربوي: القرار عودة لدور المدرسة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن تصريحات وزير التعليم، دليل على عودة دور المدرسة وواجباتها، ومتابعة للمدرسين والإدارة.

وأضاف «شحاتة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تحاول تطوير العملية التعليمية، وإبعاد الطلاب عن الكتب و«سناتر» الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، لافتًا إلى أن ذلك القرار يعيد دور وواجبات المدرسة في تقديم جيل جديد.

شحاتة: «محتاجين ندعم القرار»

قرار عودة حضور الطلاب إلى المدارس في مرحلة الثانوية العامة، يحتاج إلى دعم من أولياء الأمور بتوجيه أبناءهم للحضور في المدارس، بحسب «شحاتة»، وكذلك توعية من الإعلام بشأن أهمية ذلك: «محتاجين كلنا نساعد وندعم أي قرار جديد حتى ينجح».

وأشار الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن التطوير عملية مستمرة، ولابد على النظام الحالي تلافي الأخطاء السابقة، ووضع بدائل تعليم أفضل تحقق للطالب التفكير والتعليل وإبداء الرأي.

واستكمل «شحاتة»، أن عصر الحفظ انتهى، وبدأ عصر التفكير وإبداء الرأي، إذ يحرص الوزير، على وضع التعليم في إطار المنافسة العالمية، ونستفيد من التجارب التجارب الخارجية و«نفكر عالميا ونطبق محليا».

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من طباعة 6 امتحانات «دور ثاني» للثانوية العامة 2022، وهم «التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء»، بجانب مادتي «اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية»، على أن تكون امتحانات الدور الثاني بداية من يوم 20 أغسطس الجاري.