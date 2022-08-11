التعليم العالي: اليوم آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن اليوم الخميس شهد بداية التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد، مشددًا على أن كل أجزاء عملية التنسيق إلكترونية بنسبة 100%.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة dmc: «كل إجراءات التنسيق ميسرة، حيث يمكن للطالب أن يسجل في بيته أو يتوجه إلى أقرب جامعة حكومية في سكنه وسيجد معامل الحاسبات مجهزة، بالإضافة إلى مشرفين أكاديميين يساعدون الطالب في مسألة التسجيل لإتمامها بشكل كامل على المستوى الإلكتروني».

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي: «بالنسبة لاختبارات القدرات، فقد فتحنا المرحلة الأولى الخاصة بشهادات الثانوية العامة، وسيكون اليوم 11 أغسطس هو اليوم النهائي لطلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات، ويتم الحجز من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، نتحدث عن كليات الإعلام والتمريض وبعض أقسام التربية النوعية والرياضية والفنون الجميلة».

من حق الطالب الحجز على موقع التنسيق الإلكتروني

وأوضح: «من حق الطالب أن يحجز على موقع التنسيق الإلكتروني أكثر من تخصص علمي يلتحق به، لكن طالما حصل على فرصة في تخصص واحد، لا يمكن للطالب الذي لم يوفق أن يعيد الاختبار مرة أخرى، وأدعو كل الطلاب الذين لديهم الرغبة في إجراء اختبارات القدرات لبعض هذه الكليات يرجى سرعة التسجيل اليوم، للحصول على موعد ومكان لهذا الاختبار».

موعد نتائج المرحلة الأولى

وحول موعد نتائج المرحلة الأولى، قال: «المرحلة الأولى ستنتهي يوم الاثنين، وبنهاية يوم الاثنين في الساعة السابعة مساءً يتم غلق مكتب التنسيق ونحصل على آخر تعديل، ويحتاج مكتب التنسيق عادة إلى 48 ساعة، وبعد دراسة الإحصائيات وتحليلها بشكل دقيق تعلن وزارة التعليم العالي عن عقد مؤتمر صحفي عن نتائج المرحلة الأولى لكل الشعب».