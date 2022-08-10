محافظ أسوان يعتمد درجات النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول في بعض المدارس

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، درجات النزول بالحد الأدنى للتنسيق للقبول بالصف الأول الثانوي الفني بعدد من المدارس، وذلك في قرار إنساني لفتح المجال أمام طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التعليم الفني المتنوعة والتي تلبي طموحات هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم وتخفف الأعباء المعيشية عنهم.

المدارس التي شملها القرار

وشمل القرار مدرسة كمال نوبي للتعليم والتدريب المزدوج إلى 155 درجة بدلاً من 170 درجة، وأيضاً فصول مزدوج بمدرسة محمد محسن شعيب إلى 160 درجة بدلاً من 180 درجة، وكذا فصول مزدوج مدرسة الطويسة الصناعية إلى 160 درجة بدلاً من 170 درجة، بجانب فصول مزدوج مدرسة إدفو الصناعية بنين إلى 150 درجة بدلاً من 155 درجة، بالإضافة إلى مدرسة الرديسية للتعليم المزدوج إلى 160 درجة بدلاً من 170 درجة، وهو الذي يتوازى مع النزول بالتنسيق لفصول مزدوج مدرسة أبو الفضل سرور التجارية إلى 175 درجة بدلاً من 180 درجة.

كما شمل القرار فصول مزدوج مدرسة أبو سمبل التجارية إلى 155 درجة بدلاً من 170 درجة، فضلاً عن النزول بالحد الأدنى لفصول الخدمات إلى 140 درجة بمدارس أسوان التجارية المتقدمة، وأسوان الفندقية المتقدمة، وسعاد ماهر الفندقية 3 سنوات، ونصر النوبة المحولة الفندقية.

تحقيق التنوع

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان حيث أكد اللواء أشرف عطية على أن النزول بالحد الأدنى بتنسيق مدارس التعليم الثانوي الفني يأتي متوافقاً مع حرص المحافظة على تحقيق التنوع، وفتح مجالات جديدة في مجال التعليم الفني لتخريج طلاب متميزين، وقادرين على اقتحام سوق العمل في ظل المشروعات الجديدة التي تحتاج إلى الأيدي العاملة الماهرة، معرباً عن تمنياته للطلاب الملتحقين بهذه المدارس والأقسام بالنجاح والتوفيق، مع تحقيق مستقبل واعد لهم ليخرج لنا جيل يتحمل المسؤولية في شتى مجالات الحياة.