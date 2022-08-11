التعليم العالي: 4000 طالب سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 حتى الآن

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، عدد طلاب الثانوية العامة، الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى 2022، عبر بوابة مصر الرقمية، حتى الآن، قائلة: «أكثر من 4000 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم منذ فتح باب التسجيل صباح اليوم»، مؤكدة أن موقع التنسيق الإلكتروني، يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة، التي تستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الإثنين المقبل، 15 أغسطس الجاري.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

أضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقع التنسيق الإلكتروني، يعمل دون أي مشكلات، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية التي شكلتها وزارة التعليم العالي، لمتابعة أعمال التنسيق بمختلف الجامعات، لم ترصد أي مشكلات بشان عمليات التسجيل حتى الآن، وأن عملية السجيل لرغبات الطلاب تتم بصورة طبيعية، مناشدة جميع الطلاب بضرورة عدم الإفصاح عن الرقم السري ورقم الجلوس، أمام أي شخص، وضرورة أن يسجل الطالب 75 رغبة كاملة، بجانب ضرورة طباعة إشعار التسجيل.

موعد فتح باب تقليل الاغتراب

تابعت المصادر، بأنه يحق للطالب الدخول إلى صفحة رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، للتعديل في أي وقت خلال أيام المرحلة، وأنه لن يؤخذ إلا بآخر تعديل له للرغبات والتسجيل، مؤكدة أن مرحلة تقليل الاغتراب ستنطلق بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب المرحلتين الأولى والثانية معا.