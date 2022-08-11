«العربية»: محتجز رهائن بنك في بيروت يثير الرعب ومتجمهرون يصفونه بـ«البطل»

قالت مراسلة قناة «العربية» في بيروت، إن أغلب المتجمهرين خارج مبنى بنك فيدرال في بيروت يصفون المسلح محتجز الرهائن بـ«البطل»، بعد أن اقتحم البنك ظهر اليوم، للحصول على أموال له جرى تجميدها كعديد من المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان.

مراسلة «العربية»: محتجز الرهائن مصمم على استرداد ودائعه

واضافت مراسلة قناة «العربية»، في تغطية عاجلة للحادث، أن محتجز الرهائن مصمم على استرداد ودائعه كاملة وفي انتظار رد البنك، والتي تبلغ نحو 209 آلاف دولار أمريكي، وأكدت أيضا أن اقتحام البنك ليس واردا الآن، بحسب مصادر بأجهزة الأمن اللبنانية.

وذكرت أن محامي البنك حيث مكان احتجاز الرهائن طالب بمهلة للرد على مطالب محتجزهم.

من جانبه قال محتجز الرهائن، إنه مستعد لخطوات لا تحمد عقباها، وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانينة، منوهة أنه أثار الرعب في نفوس المواطنين المحتشدين أمام البنك.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.