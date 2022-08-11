وزير النقل: نطور الموانئ المصرية لاستقبال أكبر السفن العالمية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنّه جرى العمل على استغلال الموانئ المصرية بأرصفة ومحطات وأعماق كبيرة تسمح بدخول أكبر السفن العالمية بأكبر الحمولات، إضافة إلى ربط الموانئ ببعضها بوسائل اتصال حديثة وسريعة.

تطوير الموانئ

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بعد توقيع عدد من البروتوكولات: «فكرنا وخططنا وننفذ القطار الكهربائي السريع، وتنفذه معنا شركة سيمنز وتحالف شركات مصرية، نطور الـ15 ميناء في وقت واحد ونستكمل باقي الموانئ».

تطوير ميناء الإسكندرية

وتابع وزير النقل: «في ميناء السخنة كان لدينا 3 كم نضيف إليها 18 كم، ليكون لدينا 21 كم بأعماق تتراوح من 17 و18 مترا، وفي إطار تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، هو الميناء الرئيسي في مصر الذي يستحوذ على 60% من تجارة مصر، وإجمالي الأرصفة فيه 19 كم ونضيف إليه 10 كم، منهم أول محطة انتهت من الرصيف 55 للرصيد 62، بأعماق 18 مترا، للسماح بدخول السفن الكبيرة».

وأكمل: «هناك رصيف ومحطة، وسيكون طوله 1.8 كم، وعرض ساحته 600 متر، وسيضيف إلى ميناء الإسكندرية الكبير قدرة إنتاجية واستيعابية وتداول كبيرة جدا»، مشيرا إلى أنّ سرعة قطار البضائع 120 كم على الساعة على الأقل، وسيكون وسيلة ربط قوية جدا بين ميناء السخنة وميناء الإسكندرية.