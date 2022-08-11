بريتني سبيرز تهاجم نجليها: يتصرفان بقسوة وأعاني من الصدمة

خرجت المغنية الأمريكية بيرتني سبيرز عن صمتها للحديث عن أزمتها مع نجليها بشكل علني، بعدما تحدث والدهما وزوجها السابق كيفن فيدرلاين في حوار سابق خلال الأيام الماضية، عن عدم رغبتهما في رؤيتها ورفضهما حضور زفافها في يونيو الماضي، بسبب الصور العارية التي تنشرها مؤخرًا عبر حسابها على «إنستجرام».

وقالت بريتني سبيرز في تدوينة مطولة عبر حسابها على «إنستجرام»، إنها تعتقد أن عدم زيارة ابنيها المراهقين (شون 16 عامًا، وجايدن 15عامًا) لها، منذ شهور ليس له علاقة بصورها، مشيرة إلى أن المجال لمناقشة تلك الأزمة ليس على الإنترنت، وفقا لما نشره موقع «ET» الفني.

بريتني سبيرز عن نجليها: يتصرفان بقسوة شديدة

وأوضحت نجمة البوب الأمريكية أن زيارات نجليها كانت مرتين في الأسبوع، ثم أصبحت مرة واحدة فقط في الأسبوع، ثم انقطعت تمامًا بالرغم أنها كانت ترغب في أن تكون 3 مرات أسبوعيًا، ولكنهما توقفا تمامًا عن الزيارة، مضيفة: «أشعر أنهم يتصرفان بقسوة شديدة وأنا لم أرد منهم إلا أن يحبوني كثيرًا لدرجة أنني قد أفرط في ذلك»

وأشارت إلى أن تربية المراهقين الأبوة والأمومة أمر صعب على أي والد، معقبة: «هناك وقاحة وكراهية، يدخلون من الباب ويذهبون مباشرة إلى غرفتهم ويغلقون الباب، لماذا يزوروني إذا لم يرغبوا في التواجد معي».

واختتمت تدوينتها: «لا يمكنني معالجة كيف كرست 20 عامًا من حياتي لهؤلاء الأطفال، كان كل شيء يتعلق بهما، بالنسبة لي لا علاج يمكن أن يصلح قلبي، سأعاني من الصدمة إلى الأبد، وأنا أعلم هذا».

بريتني سبيرز: تصريحات زوجي السابق تحزنني

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تناقش فيها نجمة البوب أزمتها بشكل علني، وكتبت في تدوينة على «إنستجرام»، بعد إذاعة اللقاء التليفزيوني مع زوجها السابق، قائلة: «يحزنني سماع أن زوجي السابق قرر مناقشة العلاقة بيني وبين أطفالي».

وأضافت: «كما نعلم جميعًا تربية الأولاد في سن المراهقة ليست سهلة أبدًا لأي شخص، الأمر يقلقني حقيقة أن السبب يعتمد على إنستجرام الخاص بي، لقد كان وقتًا طويلاً قبل إنستجرام، لقد أعطيتهم كل شيء، سأقول فقط كلمة واحدة: الأمر مؤلم، قالت لي أمي: يجب أن تعطيهما لوالدهما)».