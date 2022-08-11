إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بأسيوط

أصيب 11 شخص في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى، أمام مدخل قرية الهدر التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، ونُقل المصابون لتلقي العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين

وتلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بورود بلاغ من أهل قريه الهدر التابعة للمركز بين سيارتي ميكروباص ونقل، وإصابة عدد من الأشخاص.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة، وأسفر الحادث عن إصابة إيمان محمد علي 25 سنة، مقيمة بالبداري، وسعد سليم علي سالم 55 سنة، ومحمد علي سالم سليم 25 سنة، ومحمد سعد سالم سليم 20 سنة، وسعد الدين سليم فهمي 50 سنة.

وأسفر الحادث عن إصابة السيد علي 61 سنة، ورجب محمود محمد عبد الواحد 10 سنوات، وسندس محمد محمود، سنتين، وآلاء محمد محمد عبدالواحد 7 سنوات، وحسام علي فوزي علي 24 سنة، مقيمين بالبداري، وحمدي محمود أحمد عوض 60 سنة، مقيم في منفلوط.

اتخاذ الإجراءات القانونية

ونقل المصابون لتلقي العلاج في مستشفى ساحل سليم المركزي، وأسيوط الجامعي، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة ورفع آثار الحادث بواسطة المرور، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.