تفحم سيارة أجرة بالكامل في أسيوط

اشتعلت اليوم الأربعاء سيارة أجرة، في حي الأربعين، بسبب ماس كهربائي، وتم السيطرة على الحريق، وإخماد النيران دون وقوع إصابات وجرى تيسير حركة المرور.

إخطار مديرية أمن أسيوط بحريق سيارة أجرة

وتلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم أول وغرفة عمليات المتابعة بحي غرب، دائرة قسم أول اشتعال سيارة أجرة نتيجة ماس كهربائي.

مسؤولى الأزمات والدفاع المدني بموقع الحريق

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحريق بمدينة الأربعين بحي غرب عبدالرحمن القرن، مسؤول أزمات الحي، وسيارة الإطفاء وتبين تفحم السيارة «2956 ي ع أ»، بالكامل وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة ورفع السيارة وآثار الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة وتسيير حركة المرور

مقتل شاب في خصومة ثأرية بأسيوط

في سياق منفصل، قُتل شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية في خصومة ثأرية بقرية المطيعة بمركز أسيوط.

وتلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بلاغا من مأمور مركز المطيعة بوقوع مشاجرة بين عائلة «نص»، وعائلة «هريدي» إثر مشاجرة بالأسلحة نارية وتجديد خصومة ثأرية، أسفرت عنها مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثمان بمشرحة المستشفى، وجارى اتخاذ باقى الإجراءات القانونية لضبط المتهمين والعرض على جهات التحقيق وضبط الأسلحة المستخدمة في المشاجرة وتحريزها واستكمال التحقيق لاستخراج تصريح دفن الجثمان.