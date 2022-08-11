103 أجهزة كمبيوتر لتسجيل رغبات التنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط (صور)

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، تخصيص 103 أجهزة كمبيوتر للتيسير على طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، والمجهزة في مقرين منفصلين، أحدهما في كلية الآداب بحرم الجامعة القديمة، والآخر بقطاع «أ» بالمدينة الجامعية، وذلك تحت إشراف طاقم إداري متخصص لمعاونة الطلاب وإرشادهم بخطوات التسجيل، والتي تتم في وقت يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة على الأكثر.

جاء ذلك خلال جولة القائم بعمل رئيس الجامعة لتفقد جاهزية مقرات مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال الطلاب، تزامناً مع بدء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة.

49 جهازا في المقر الأول

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى بما شهده من استعدادات وجاهزية تامة داخل المقرات، حيث يضم المقر الأول بكلية الآداب قاعتين مجهزتين لاستقبال الطلاب بطاقة استيعابية 49 جهازا يشرف عليها 14 موظفا متخصصا، أما المقر الثانى بقطاع «أ» بالمدينة الجامعية فعبارة عن قاعتين بطاقة استيعابية 54 جهازا، ويشرف عليه أكثر من 12 موظفاً مختصاً .

زيارة مكتب التنسيق

وبدأت جولة القائم بعمل رئيس الجامعة بزيارة مكتب التنسيق بحرم الجامعة القديم بالوليدية، واستقبله فيها الدكتور مجدى علوان عميد كلية الآداب، ورمضان توفيق مدير عام شؤون التعليم، وعدد من الكادر الأكاديمي والإداري بكلية الآداب، ثم أعقب ذلك توجه إلى مقر التنسيق الإلكترونى الآخر بقطاع «أ» بالمدينة الجامعية.