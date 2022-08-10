رسوم ومصروفات الكليات بجامعة أسيوط الأهلية.. «الصيدلة بـ85 ألف جنيه»

أعلنت اليوم الأربعاء جامعة أسيوط الأهلية بمنطقة أسيوط الجديدة بدء مرحلة تنسيق القبول بالكليات، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمرحلة القبول وتحديد المصروفات لها.

وتعتبر جامعة أسيوط الأهلية صرحًا تعليميًا أُطلق في محافظة أسيوط بالتعاون مع جامعة أسيوط الأم، لإتاحة فرص جديدة للطلاب الراغبين في الالتحاق بها.

وجاءت جامعة أسيوط الأهلية وفقًا لبيانات الموقع الرسمي للجامعات الأهلية كالتالي:

رسوم كليات الجامعة الأهلية بأسيوط الجديدة

وأعلنت الجامعة الأهلية في مدينة أسيوط الجديدة عن مصروفات الكليات المختلفة، وهي كالتالي: كلية العلاج الطبيعي بمصروفات سنوية 63 ألف جنيه، وكلية العلوم الصحية بلغت مصروفاتها 39 ألف جنيه، وكلية علوم الحاسب الآلي بلغت مصروفاتها 69 ألف جنيه، ثم كلية علوم التمريض بلغت مصروفاتها 31 ألف جنيه، ثم كلية العلوم الإدارية بلغت مصروفاتها السنوية 46 ألف جنيه.

وتعتبر كلية الطب والجراحة الأعلى من حيث المصروفات الدراسية، حيث بلغت مصروفاتها السنوية 105 آلاف جنيه، ثم كلية طب الأسنان بمصروفات سنوية 97 ألف جنيه، ثم كلية العلوم الصيدلية بلغت مصروفاتها 85 ألف جنيه، ثم كلية هندسة الحاسب بلغت مصروفاتها السنوية 69 ألف جنيه.

الانتهاء من الإنشاءت بنسبة 76%

كانت جامعة أسيوط أعلنت في وقت سابق، أن حجم إنجاز الأعمال الإنشائية في الجامعة بشكل عام يبلغ 76% حيث تم الانتهاء من المبنى الإداري ومباني المدرجات والفصول الدراسية وبلغت نسبة الإنجاز في بعض المباني أكثر من 86%.

تجهيز الحرم الجامعي للطلاب

كما أعلنت الجامعة تجهيز حرم الجامعة المحيط وذلك بما يتوافق مع الحرم الجامعي لجامعة أسيوط، وطبقاً للتصميم العمراني للجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية والتى تضم مبانى دراسية ذات الاستخدام المتعدد.