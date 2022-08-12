تفاصيل عودة كاظم الساهر لمصر أكتوبر المقبل

استغل الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، تواجده في مصر خلال شهر أغسطس الجاري في إحياء حفلين غنائيين بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 13 عاما، أحيا فيها حفلا غنائيا في الساحل الشمالي والثاني كان في دار الأوبرا المصرية، بتنظيم إحدى الشركات اللبنانية.

كاظم الساهر في جولة غنائية بأمريكا وكندا

وغادر الساهر مصر، أمس، عقب إحياء حفل دار الأوبرا متجها لجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وعلمت «الوطن» من مصادرها أن الساهر سيعود لمصر خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يتم وضع الترتيبات الأخيرة على إقامة حفل غنائي كبير له في منطقة العلمين الجديدة، ولم يتحدد بعد الموعد النهائي لها.

كاظم الساهر يظهر في برنامج «معكم» مع منى الشاذلي

كاظم الساهر كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية قدم فيه 16 أغنية من أهم وأشهر أغنياته من بينها «أراضي خدودها، يدك، كلك على بعضك، أكون أو لا أكون، زيديني عشقا، ما أريدك، الرسم بالكلمات، أنا وليلى، حب وعشق، الحب المستحيل، ضمني على صدك، قولي أحبك».

من المقرر أن يظهر كاظم الساهر في لقاء تليفزيوني خاص مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم عبر قناة سي بي سي سيستمر لمدة 3 ساعات كاملة يقدم فيه لأول مرة أغنيته الجديدة «دكتورة» التي ستطرح ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذي سيطرح خلال الأسابيع المقبلة.