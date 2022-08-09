كاظم الساهر يقبل علم العراق أثناء حفل الأوبرا

يواصل الفنان كاظم الساهر تقديم عدد من الأغاني الخاصة به؛ خلال حفله الغنائي المقام الآن على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقبل الفنان الكبير كاظم الساهر خلال الحفل الغنائي علم العراق أثناء غناء موال عراقي، وبرفع علم العراق وقبله ثم أعطاه لأحد أعضاء الفرقة لوضعه على رقبته واستكمل حفله الغنائي المقام حاليا بأداء أغنيته الشهيرة «أشكيك لمين».

كاظم الساهر يقبل علم العراق

وخلال الحفل هتفت الجماهير المتواجدة عقب انتهاء الساهر من أداء أغنية «ليلى» قائلين «بص شوف كاظم بيعمل إيه» وشكر الساهر الجماهير وطلبهم بالاستمتاع معه بالحفل.

كان كاظم قد قدم عددا كبيرا من القصايد بدأها بـ أراضي خدودها ويدك وكلك على بعضك وأكون أو لا أكون والرسم بالكلمات وليلى وزيديني عشقا.