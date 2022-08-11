«المهن الموسيقية» تنفي منع هاني شاكر لـ كاظم الساهر من الغناء في مصر

نفت نقابة المهن الموسيقية، ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول منع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق للفنان كاظم الساهر من الغناء في مصر.

وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه: «أن ما يتم تداوله حاليا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع النقيب السابق الفنان هاني شاكر، إقامة حفلات للفنان كاظم الساهر في القاهرة هو أمر عار تماما من الصحة ومرفوض جملة وتفصيلا».

الموسيقيين: هذه الأخبار مرفوضة

واضاف البيان: « أكد المجلس أن اقتراحات نقيب المهن الموسيقية التي يتقدم بها للمجلس لاتخاذ قرار ما في أي موضوع متعلق بالشأن الفني أو الإداري سواء علي مستوى الجمعية العمومية أو أنشطة النقابة بشكل عام لابد من عرضها على مجلس الإدارة لحسمها قبل صدورها في شكل قرار من النقابة، وأن هذا الأمر لم يتداول على الإطلاق في أي جلسات أو اجتماعات ولم يتم مناقشة تقييد أو منع أو حتى حظر إقامة حفلات للفنان كاظم الساهر في القاهرة، ولابد وأن يسجل مجلس الإدارة هنا شهادته في هذا الشأن بأنه لم يحدث على الإطلاق».

الموسيقيين: على الإعلام تحري الدقة

واختتم البيان قائلا: «يطالب مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الإعلام بتحري الدقة في التصريحات التي تسيء إلى فنان كبير له تاريخ مشرف ونبراس فني يشهد له الجميع وتقدم للعمل التطوعي بإرادته وحاول طيلة السنوات السابقة أن يحدث تغييرا للأفضل، وتحمل الكثير من عبارات النقد والإهانة وتقدم باستقالته، وسشدد المجلس علي رفضه التشهير به والنيل منه وإلصاق الاتهامات به، مؤكدين رفضهم المساس برموز الوطن الفنية والإساءة لها».

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى نقيب الموسيقيين السابق الفنان هاني شاكر على مجهوداته التي بذلها بالنقابة وإنجازاته طوال السنوات الماضية داعين له بدوام الصحة والعافية.