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جمهور كاظم الساهر يطلب منه غناء «أنا وليلى».. ويرد: «الجو حر وهي نامت»

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محمود الرفاعي
10:30 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
كاظم الساهر

كاظم الساهر

يواصل الفنان كاظم الساهر، إحياء حفله الغنائي المقام الآن على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وكذلك عدد من الفنانين ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وخلال الحفل مازح الفنان كاظم الساهر جمهوره في حفله الغنائي، حيث طالب الجماهير المتواجدة كاظم بغناء أغنيته الشهيرة «أنا وليلى» فمازح كاظم الجمهور قائلا «الليلة الجو حار وليلى ذهبت ونامت».

كاظم الساهر يمازح الجمهور

ولكن مع إصرار الجمهور على أداء الأغنية تفاعل كاظم معهم قائلا «حاضر وهو أنا أقدر عليكم».

وأكمل الفنان الكبير كاظم الساهر حفله بأداء عدد كبير من أهم وأشهر أغنياته، ومنها يدك وكلك على بعضك حلو والرسم بالكلمات.

وقال الساهر خلال الحفل لجمهوره إن اليوم سيكون مليئا بالقصائد الرومانسية، يحضر الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وعدد من قيادات الوزارة والأوبرا.

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بقلم محمود الرفاعي