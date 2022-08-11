حلمي عبدالباقي يكشف تطورات حالته بعد خضوعه لعملية جراحية: أنا بخير

كشف الفنان حلمى عبدالباقي عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد إجراء عملية جراحية، خلال الساعات القليلة الماضية، مقدما الشكر لكل من سأل عنه.

حلمي عبد الباقي يكشف تطورات حالته الصحية

وقال حلمي عبدالباقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أجرى عملية بسيطة، وخرج من المستشفى عقبها بساعات قليلة، مؤكدا أن صحته تتحسن: «أنا دلوقتي بخير الحمدلله».

ووجه حلمي عبدالباقي، الشكر لكل من سأل عنه قائلا: «أنا بجد مش عارف أقول إيه على اهتمامكم وسؤالكم عني مهما أقول مش هقدر أعبر عن مشاعري تجاهكم وأحب اطمن كل حبايبي أنا الحمدلله بخير وهي كانت عملية بسيطة وعدت على خير ألف ألف شكر على حبكم اللي بيمثلي حاجة كبيرة أوي في حياتي وربنا يكفيكم شر المرض جميعا وتاني ألف ألف شكر وبحبكم في الله».

حلمي عبدالباقي يكشف حقيقة ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية

وفي سياق آخر كشف حلمى عبدالباقي عن حقيقة ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية، في الانتخابات المقبلة، قائلا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه يفضل الانتظار والترشح خلال الدورة المقبلة من المجلس.

حلمي عبد الباقي يتقدم ببلاغ للنائب العام

وكان حلمي عبدالباقي قد تقدم ببلاغًا للنائب العام ضد قرار عودة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، للغناء من جديد، حيث حمل المحضر رقم 30675 لسنة 2022 عرائض، ليصبح البلاغ الثاني بعد البلاغ الذي تقدم به الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس الموسيقيين.