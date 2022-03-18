حلمي عبد الباقي يعيد توزيع «يعني خلاص»: أغنية تسعيناتي للجيل الجديد

قال الفنان حلمي عبد الباقي، إن أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يعني خلاص»، التي طرحها منذ أيام، على موقع المشاهدات «يوتيوب» والمنصات الإلكترونية، هي من روح أغاني التسعينيات التي طالما تميزت بالجودة والرقي في اختيار الكلمات واللحن، ومن ثم قرر إعادة توزيعها مجددًا.

«يعني خلاص» موجهة للأجيال الجديدة

أوضح عبد الباقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه قرر إعادة توزيع الموسيقى الخاصة بأغنية «يعني خلاص» بطريقة عصرية، للتواصل مع الأجيال الجديدة، لإظهار لهم إلى أي مدى كانت أغاني التسعينات ناجحة، وتقدم فن «محترم» وراقي: «عايزين الشباب يسمعوا أغاني تسعيناتي حلوة، مش مجرد أغاني جديدة بنقدمها»، لافتا إلى أنها من كلمات مصطفى كامل، وألحان وليد سعد، وتوزيع مجدي داود.

إعادة توزيع «وداع» بعد 32 عامًا

وأشار حلمي عبد الباقي، إلى وجود أغنية أخرى اسمها «وداع» يعمل حاليًا على إعادة توزيعها بشكل جديد: «هقدم فيها مزيكا وطريقة غناء مختلفة، وفيه جلسات عمل مع الموزع، لسرعة الانتهاء منها بحيث تكون أغنية من أول وجديد».

ونبّه إلى أن أغنية «وداع»، سبق وغناها في فيلم «زمن الجدعان» عام 1991، الذي كان يقوم ببطولته مع فريد شوقي، حنان شوقي، وحيد سيف، إيناس مكي، تأليف أبوأسامة إسماعيل، إخراج حسن الصيفي.

أضاف عبد الباقي: «الفيلم يذاع كثيرًا هذه الأيام على قنوات الأفلام، وبالتالي الجمهور عرف الأغنية وبيطلبوها مني لما يقابلوني، وعندما قمت بغناءها في حفل بـ ساقية الصاوي، عملت جو مش طبيعي، والناس كانت مبسوطة بيها جدًا، وبالتالي فكرت في إعادة تقديمها بشكل جديد للأجيال الحالية.

لو احترمنا ما نقدمه الناس هتحترم فننا

اختتم حلمي عبد الباقي، بالتأكيد على أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة، على إعادة تقديم أغنياته بطريقة مختلفة، من حيث المزيكا والتوزيع: «فيه أغاني الكواليتي الخاص بيها مش حلو، عشان كده هرجع أقدمها بشكل أفضل، خصوصًا إن هناك ردود أفعال جيدة من الجمهور، بعد إعادة تقديم يعني خلاص، بالرغم من التدخل الجديد فيها كان مجرد إعادة مونتاج للمزيكا، وبالتالي نجحت عشان متكلفة فنيًا وليس ماديًا، ومن ثم لو احترمنا ما نقدمه، الناس هتحترم فننا».