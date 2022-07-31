حلمي عبد الباقي: لن أترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عن احتمالية ترشحه على منصب نقيب المهن الموسيقية، خلال الانتخابات المقرر عقدها يوم 11 أكتوبر المقبل، بعد قبول استقالة الفنان هاني شاكر من قبل مجلس الادارة.

حلمي عبد الباقي يكشف موقفه من الترشح

وقال حلمي عبد الباقي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا ينوي الترشح على منصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات المقبلة، وأنه يفضل الانتظار والترشح خلال الدورة المقبلة من المجلس.

وأوضح أن اجتماع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، اليوم، كان لتحديد الموعد الزمني لانتخابات النقيب، الذي يستمر حتى انتهاء فترة المجلس، وهي لمدة عام مقبل.

اجتماع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية

والجدير بالذكر، أن اجتماع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، كان بحضور أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، والمستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة، وأعضاء مجلس الإدارة نادية مصطفى، حلمي عبد الباقي، سعد متولي، حمادة أبو اليزيد وكيل المجلس، ومنصور هندي رئيس لجنة العمل.

وقرر المجلس، تنظيم مؤتمر صحفي لتكريم الفنان والنقيب المستقيل هاني شاكر على إنجازاته.